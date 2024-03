Gravel Atlantique Expérience Terre de cycle Guérande, dimanche 12 mai 2024.

Gravel Atlantique Expérience Randonnée VTT proposée sur divers formats : 20, 50 ou 100 kilomètres. Inscription en ligne : Inscription GRAVEL EXPERIENCE ATLANTIQUE 2024 – 44350 – Guerande (klikego.com) Dimanche 12 mai, 07h00 Terre de cycle Participation: 5

Début : 2024-05-12T07:00:00+02:00 – 2024-05-12T09:00:00+02:00

Fin : 2024-05-12T07:00:00+02:00 – 2024-05-12T09:00:00+02:00

Randonnée VTT proposée sur divers formats : 20, 50 ou 100 kilomètres.

Inscription en ligne : Inscription GRAVEL EXPERIENCE ATLANTIQUE 2024 – 44350 – Guerande (klikego.com)

Terre de cycle 12 Rue de la briquerie 44350 Guerande Guérande 44350 Villejames Loire-Atlantique Pays de la Loire

