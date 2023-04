Portes Ouvertes 6 et 7 Mai 2023 à Grauves Champagne Marest Champagne Marest Grauves Catégories d’Évènement: Grauves

Marne

Portes Ouvertes 6 et 7 Mai 2023 à Grauves Champagne Marest Champagne Marest, 6 mai 2023 10:00, Grauves. Champagne Marest vous accueillie à ses portes ouvertes le samedi 6 et dimanche 7 mai 2023 à l’occasion de cet événement: balade, dégustation, restauration, artisans d’arts, musique d’ambiance . 6 et 7 mai 1 Portes Ouvertes au Champagne Marest Toute l’équipe du Champagne Marest a le plaisir de vous accueillir pour ses portes ouvertes qui se dérouleront du samedi 6 et dimanche 7 mai 2023 à l’occasion de cet événement » La Balade qui pétille » une balade sur un circuit-court et un balade pédestre de 12 km à la découverte du village et des Vignerons participants de Grauves. :

Artisans D’art :

Gérard BRISSON : Tourneur sur bois

Francine MIGNON : Création de Bijoux

IDEE CONCRETE DECO : Objets en Béton décoratifs Entrée Gratuite aux Portes Ouvertes uniquement

Dégustation : 4€ la coupe (ou pass balade)

16,50€ la bouteille (avec la capsule de l’évènement)

Vente directe à la propriété : Brut, Blanc de Blanc, Rosé, Prestige et Ratafia champenois

Musique d’ambiance restauration sur place

Le samedi 7 mai Horaires de 10h à 1h00

Le dimanche 8 mai Horaires de 10h à 19h30 Restauration à toute heure Menu du Cocktail:

Carré de foie gras sur pain d’épice & chutney de figues en cuillère

Cuillère à la crème de chorizo & chips de vitelotte

Verrine de tartare de saumon mariné au citron

Verrine de Saint-Jacques au pommes granny-smith

Navette au magret de canard & confît d’oignon

Navette de fromage frais et ciboulette

Blinis à la mousse de Roquefort et dés de betterave

Cuillère cocktail aux légumes du soleil

Blinis à la mousse d’artichaut & tomates confites

Cuillère de tataki saumon et zests de citron vert

Dessert Gâteaux aux champagne

Cocktail dînatoire à 18€/pers ( place limitée Réservation conseillée ) Possibilité assiette de fromage et assiette de pâté en croûte sur place 6€ Facebook : https://www.facebook.com/champagnemarest

Instagram : www.instagram.com/champagnemarest/ La balade qui pétille Info : https://www.labaladequipetille.fr/ Réservation : https://www.helloasso.com/associations/au-dela-des-bulles

Facebook : https://www.facebook.com/audeladesbulles/ L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. L’alcool est dangereux pour les femmes enceintes. À consommer avec modération. Champagne Marest 23 Bis Rue d’Epernay 51190 GRAUVES Grauves 51190 Marne

