restitution de stage et spectacle de la compagnie Etincelle Marché de plein vent Graulhet Catégories d’évènement: Graulhet

Tarn

restitution de stage et spectacle de la compagnie Etincelle Marché de plein vent, 23 août 2020 11:00, Graulhet. Dimanche 23 août 2020, 11h00 Sur place gratuit Spectacle de la cie etincelle . La cie Etinecelle présentera son spectacle lors du marché le 30/08 lors de la restitution du stage de hip hop avant de se produire à nouveau à Graulhet pendant le festival Rues d’Ete les 17 et 18 octobre Marché de plein vent place du jourdain 81300 Graulhet 81300 Graulhet Le Vivier Tarn dimanche 23 août 2020 – 11h00 à 12h00

Détails Heure : 11:00 - 12:00 Catégories d’évènement: Graulhet, Tarn Autres Lieu Marché de plein vent Adresse place du jourdain 81300 Graulhet Ville Graulhet lieuville Marché de plein vent Graulhet Departement Tarn

Marché de plein vent Graulhet Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/graulhet/

restitution de stage et spectacle de la compagnie Etincelle Marché de plein vent 2020-08-23 was last modified: by restitution de stage et spectacle de la compagnie Etincelle Marché de plein vent Marché de plein vent 23 août 2020 11:00 Graulhet Marché de plein vent Graulhet

Graulhet Tarn