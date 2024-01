Être Maman et Entrepreneure, c’est possible ! Graulhet Graulhet, vendredi 2 février 2024.

Être Maman et Entrepreneure, c’est possible ! Futures cheffes d’entreprise, venez rencontrer le réseau Mampreneures. Vendredi 2 février, 09h30 Graulhet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-02T09:30:00+01:00 – 2024-02-02T12:00:00+01:00

Fin : 2024-02-02T09:30:00+01:00 – 2024-02-02T12:00:00+01:00

Cette association a pour vocation de promouvoir l’entrepreneuriat des femmes et spécifiquement celui des mères de famille. Elle contribue à :

• Permettre au plus grand nombre de mères de découvrir l’opportunité offerte par l’entrepreneuriat

• Favoriser et promouvoir l’esprit d’entreprendre des mères et ce quelle que soit la taille ou le potentiel de leur projet

• Valoriser un nouveau mode de réussite professionnelle qui place la parentalité au cœur du projet entrepreneurial

Si vous souhaitez participer, il est nécessaire de s’inscrire via le site mes événements emploi

Atelier Création d’entreprise