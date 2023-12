Dans le cadre de la semaine du numérique, venez visiter le CréaLab et découvrir les machines à commande numérique Graulhet Graulhet Catégories d’Évènement: Graulhet

Début : 2024-01-25T09:30:00+01:00 – 2024-01-25T10:30:00+01:00

Fin : 2024-01-25T09:30:00+01:00 – 2024-01-25T10:30:00+01:00 Venez découvrir le Créablab de la Maison des Jeunes et de la Culture.

Le CréaLab est un lieu collaboratif où peut venir toute personne qui souhaite concevoir un projet par la fabrication d’objets en utilisant de l’électronique, de la 3 D , de la découpe laser ou du travail de bois.

Vous pourrez ainsi découvrir les machines à commande numérique. Se présenter à la M.J.C de Graulhet à 09H30 , rond point Rhin et Danube pour visiter le CréaLab (le Laboratoire de Fabrication. ) Il s'agit d'une visite en groupe d'une durée d'une heure

