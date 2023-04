VISITE d’une entreprise et d’une maison individuelle / matériaux et savoir-faire Graulhet Graulhet Catégories d’Évènement: Graulhet

. 14h00 / Visite de l’entreprise BTC, Briques de Terre Compressée – « BTC » est une brique participant au développement durable, issue de l’utilisation de terre d’excavation ou de recyclage. . 16h30 / Visite d’une maison individuelle – S. Périé, architecte

Construction d’une maison bioclimatique et utilisation de matériaux biosourcés (murs bloc de chaux chanvre et laine de bois, cloisons en terre crue et chaux/chanvre).

Visites organisées dans le cadre du Printemps du CAUE » Matériaux d’hier et d’aujourd’hui : une question de ressources et de savoir-faire », et de la saison culturelle du département « DeMain en MAIN(S), transmettre un savoir-faire ». Graulhet 81 300 Graulhet Graulhet 81300 Tarn Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0563601670 »}, {« type »: « email », « value »: « caue@caue81.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

