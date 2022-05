stage de cirque , trapèze ballant et corde volante Ecole de cirque 2 bis rue Pierre Boulade 81300 Graulhet Graulhet Catégories d’évènement: Graulhet

stage de cirque , trapèze ballant et corde volante Ecole de cirque 2 bis rue Pierre Boulade 81300 Graulhet, 29 février 2020 14:00, Graulhet. Samedi 29 février 2020, 14h00 Sur place 25€/20€ 07 67 86 11 31, circodadou@netcourrier.com, https://www.circodadou.fr Stage de cirque : corde volante et trapèze ballant. Samedi volant Stage de corde volante et trapèze ballant. – Avec Loïc Arnauld du Cirque la Cabriole. – Technique classique ( objectif : « sans longe » ) – Publics : personne en bonne forme physique, ayant pratiqué récemment les agrès en fixe. – Horaires : 14h – 17h – Tarif : 25€ / 20€ adhérents Ecole de cirque 2 bis rue Pierre Boulade 81300 Graulhet 2 bis rue Pierre Boulade 81300 Graulhet Le Vivier Tarn samedi 29 février 2020 – 14h00 à 17h00

