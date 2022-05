Stage de Cirque – aériens Ecole de cirque 2 bis rue Pierre Boulade 81300 Graulhet Graulhet Catégories d’évènement: Graulhet

Tarn

Stage de Cirque – aériens Ecole de cirque 2 bis rue Pierre Boulade 81300 Graulhet, 8 mars 2020 13:30, Graulhet. Dimanche 8 mars 2020, 13h30 Sur place 30€ / 25€ circodadou@netcourrier.com, https://www.circodadou.fr, 07 67 86 11 31 Un peu plus près des étoiles, stage de cirque : découverte et perfectionnement aux trapèze, corde lisse, tissus, cercle… Le plaisir du mouvement aux agrès ! De la découverte au perfectionnement aux trapèze, corde, tissus, cercle ; travail des “gammes” et “figures” techniques ; temps de recherche en musique ; création de routines ; baptême de ballant. Possibilité de prendre un temps de travail personnalisé. – Trapèze fixe et ballant classique, corde lisse, tissus, cercle. – Avec Marie Guerrini du Cirque la Cabriole. – Public : tous niveaux, débutants bienvenus. – A partir de 11 ans – Horaires : 13h30 – 17h30 Tarifs : 30€/ 25€ adhérents Ecole de cirque 2 bis rue Pierre Boulade 81300 Graulhet 2 bis rue Pierre Boulade 81300 Graulhet Le Vivier Tarn dimanche 8 mars 2020 – 13h30 à 17h30

Détails Heure : 13:30 - 17:30 Catégories d’évènement: Graulhet, Tarn Autres Lieu Ecole de cirque 2 bis rue Pierre Boulade 81300 Graulhet Adresse 2 bis rue Pierre Boulade Ville Graulhet lieuville Ecole de cirque 2 bis rue Pierre Boulade 81300 Graulhet Graulhet Departement Tarn

Ecole de cirque 2 bis rue Pierre Boulade 81300 Graulhet Graulhet Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/graulhet/

Stage de Cirque – aériens Ecole de cirque 2 bis rue Pierre Boulade 81300 Graulhet 2020-03-08 was last modified: by Stage de Cirque – aériens Ecole de cirque 2 bis rue Pierre Boulade 81300 Graulhet Ecole de cirque 2 bis rue Pierre Boulade 81300 Graulhet 8 mars 2020 13:30 Ecole de cirque 2 bis rue Pierre Boulade 81300 Graulhet Graulhet Graulhet

Graulhet Tarn