GRAU D’AGDE LES BAINS DE MER À LA BELLE ÉPOQUE Agde, jeudi 15 août 2024.

GRAU D’AGDE LES BAINS DE MER À LA BELLE ÉPOQUE Agde Hérault

Les bains de mer, architecture et mode de vie à l’embouchure de l’Hérault à la fin du XIXe et au début du XXe s.

Découverte des villas « Belle Époque » du quartier de l’église du Sacré Cœur et le long des berges du fleuve illustrant les débuts d’un tourisme balnéaire et de villégiature littorale.

> Départ de la Maison des services publics, 2 quai Antoine Fonquerle, le GRAU D’AGDE

> Tarifs

Tarif normal 8 €

Réduit* 6 €

8-18 ans 4 €

Moins de 8 ans gratuit

* demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, étudiants, personnes handicapées, C.C.A.S., C.O.S. Mairie d’Agde, Sites d’exception, les hébergeurs du territoire + ayants droit du partenaire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-15 10:00:00

fin : 2024-08-15

2 quai Antoine Fonquerle

Agde 34300 Hérault Occitanie

