GRAU AGDE – MYSTERY GAME : L’ULTIMATUM DU ROI Agde, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Agde.

GRAU AGDE – MYSTERY GAME : L’ULTIMATUM DU ROI 2021-07-21 15:00:00 15:00:00 – 2021-07-21 21:00:00 21:00:00

Agde Hérault

Grand jeu : L’Ultimatum du Roi – 21 Juillet 2021

Une pincée d’énigmes tirées par les cheveux, un soupçon d’yeux qui pétillent et de rires, ainsi qu’un peu de méninges malmenées…

Et voilà le cocktail parfait d’une activité made by Mister Aventure. En famille ou entre amis, venez profiter d’un moment inoubliable autour d’une enquête mystère grandeur nature dans les rues.

>départs de 15h à 21h durée moyenne 1h à 1h30

>Tarif : 10 €/personne 30€/équipe de 3 à 5 personnes

>Renseignements : 06.10.35.16.01

