Perche en Nocé Orne Perche en Nocé Chaque dernier dimanche du mois, la visite libre du manoir de Courboyer est gratuite ! Le visiteurs pourra ainsi (re)découvrir la magie de ce lieu et ses richesses architecturales. Chaque dernier dimanche du mois, la visite libre du manoir de Courboyer est gratuite ! Le visiteurs pourra ainsi (re)découvrir la magie de ce lieu et ses richesses architecturales. info.tourisme@parc-naturel-perche.fr +33 2 33 25 70 10 https://www.parc-naturel-perche.fr/ Chaque dernier dimanche du mois, la visite libre du manoir de Courboyer est gratuite ! Le visiteurs pourra ainsi (re)découvrir la magie de ce lieu et ses richesses architecturales. Manoir de Courboyer Courboyer Perche en Nocé

