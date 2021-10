Perche en Nocé Perche en Nocé 61340, Perche en Nocé Gratuité de la visite libre du manoir de Courboyer Perche en Nocé Perche en Nocé Catégories d’évènement: 61340

Perche en Nocé 61340 Chaque dernier dimanche du mois, le manoir de Courboyer se visite gratuitement en visite libre. Le public pourra ainsi découvrir la magie de ce lieu, ses richesses architecturales et les artistes qui y exposent.

Et pour fêter halloween, chaque enfant qui viendra déguisé recevra des bonbons ! Chaque dernier dimanche du mois, le manoir de Courboyer se visite gratuitement en visite libre. Le public pourra ainsi découvrir la magie de ce lieu, ses richesses architecturales et les artistes qui y exposent.

