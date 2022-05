GRATUIT / Stand information & jeux – Journée de l’Europe Place Degeyter Métro Fives Lille Catégories d’évènement: Lille

GRATUIT / Stand information & jeux – Journée de l'Europe Place Degeyter Métro Fives, 9 mai 2022, Lille.

Place Degeyter Métro Fives, le lundi 9 mai à 10:00

Pour célébrer la Journée de l’Europe comme il se doit, l’équipe d’Interphaz et ses partenaires vous donnent rendez-vous sur son stand ! Vous y trouverez de la documentation sur l’Europe, l’Union européenne, des cadeaux et plusieurs jeux à jouer seuls ou en équipe. Programme complet de la Fête de l’Europe : [www.interphaz.org/fete-de-leurope-2022](http://www.interphaz.org/fete-de-leurope-2022) Stand d’information et d’animation proposé par Interphaz, les Jeunes européens et le Mouvement européen, dans le cadre de la Fête de l’Europe à Lille coordonnée par Interphaz – Europe Direct Lille. Place Degeyter Métro Fives Place Pierre de Geyter, Lille Lille Fives Nord

2022-05-09T10:00:00 2022-05-09T17:00:00

