Qui sera le gagnant du jeu télévisé en direct d’Haubourdin “Le Grand Concours Europe” ? Tentez votre chance en répondant aux questions de culture générale et de connaissances des dispositifs de mobilité européens ! La soirée débutera par un cocktail d’accueil. Programme complet de la Fête de l’Europe : [www.interphaz.org/fete-de-leurope-2022](http://www.interphaz.org/fete-de-leurope-2022)

Soirée concours proposée par le Point Info Jeunesse (PIJ) d’Haubourdin dans le cadre de la Fête de l’Europe à Lille coordonnée par Interphaz – Europe Direct Lille Métropole. Espace Jeunes Haubourdin 18 Rue Rouget de Lisle, Haubourdin Haubourdin Nord

