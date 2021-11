(GRATUIT) MIDEM 2021 : UNE EXPÉRIENCE 100% DIGITALE (16-19 NOVEMBRE) Midem Digital, 16 novembre 2021, Paris.

du mardi 16 novembre au vendredi 19 novembre à Midem Digital

Le Midem 2021 se tiendra exclusivement en ligne sur la plateforme Midem Digital, et sera accessible à tous. Cette édition explorera les tendances clés qui ont émergé depuis le pandémie, notamment : l’identification de nouvelles sources de monétisation, l’optimisation des catalogues, les habitudes de consommation actuelles et futures, la construction de stratégies de développement à l’international, ainsi que l’utilisation de l’écosystème DIY et des services. Le programme inclura des opportunités de networking des workshops et des prises de parole des leaders de l’industrie : Netflix, Twitch, TikTok, Primary Wave, YouTube, SoundCloud, Believe, Spotify entres autres !

Entrée libre sur inscription à Midem Digital

Le Midem Digital 2021 proposera des keynotes, des compétitions pour artistes et start-ups, des ateliers avec des services leaders du digital et des opportunités de networking à l’international.

