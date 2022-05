GRATUIT / English Coffee Mission Locale Lille Avenirs Lille Catégories d’évènement: Lille

Parler anglais vous manque ? Vous avez envie de pratiquer autour d’un café avec d’autres jeunes ? Peu importe ce que vous avez à partager, rejoignez les autres pour passer un bon moment dans la langue de Shakespeare ! Seul prérequis : avoir des bases d’anglais. Programme complet de la Fête de l’Europe : [www.interphaz.org/fete-de-leurope-2022](http://www.interphaz.org/fete-de-leurope-2022)

Sur inscription

Atelier de discussion en anglais proposé par la Mission Locale Lille Avenirs dans le cadre de la Fête de l’Europe à Lille coordonnée par Interphaz – Europe Direct Lille Métropole. Mission Locale Lille Avenirs 5 Boulevard du Maréchal Vaillant, Lille Lille Lille-Centre Nord

