GRATUIT / Conférence “Faites l’Europe à la MEL” Métropole Européenne de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

GRATUIT / Conférence “Faites l’Europe à la MEL” Métropole Européenne de Lille, 9 mai 2022, Lille. GRATUIT / Conférence “Faites l’Europe à la MEL”

Métropole Européenne de Lille, le lundi 9 mai à 16:30

L’événement fait suite à l’enquête et à l’atelier participatif du 31 mars sur la dimension européenne de la MEL lancés dans le cadre de la Conférence sur l’Avenir de l’Europe et de la Présidence Française du Conseil de l’Union européenne (PFUE). La présentation des résultats de deux premiers temps sera suivie par une table ronde autour du regard que porte les citoyens sur le caractère européen de la MEL.

Sur inscription

Conférence proposée par la Métropole européenne de Lille dans le cadre de la Fête de l’Europe à Lille coordonnée par Interphaz – Europe Direct Lille Métropole. Métropole Européenne de Lille 2 boulevard des Cités Unies, Lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-09T16:30:00 2022-05-09T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Métropole Européenne de Lille Adresse 2 boulevard des Cités Unies, Lille Ville Lille lieuville Métropole Européenne de Lille Lille Departement Nord

Métropole Européenne de Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

GRATUIT / Conférence “Faites l’Europe à la MEL” Métropole Européenne de Lille 2022-05-09 was last modified: by GRATUIT / Conférence “Faites l’Europe à la MEL” Métropole Européenne de Lille Métropole Européenne de Lille 9 mai 2022 lille Métropole Européenne de Lille Lille

Lille Nord