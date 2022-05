GRATUIT / Ciné-débat “La voix d’Aïda” Cinéma L’Univers Lille Catégories d’évènement: Lille

GRATUIT / Ciné-débat "La voix d'Aïda"

Cinéma L'Univers, le jeudi 12 mai à 20:00

Synopsis du film : Bosnie, le 11 juillet 1995. Aida est interprète pour les Nations Unies dans la petite ville de Srebrenica. Lorsque l’armée serbe s’empare de la ville, sa famille fait partie des milliers de civils qui cherchent refuge dans le camp des Nations Unies. Aux premières loges des négociations, Aida a accès à des informations cruciales qu’elle doit traduire. Ouverture des portes à 20h, début de la projection à 20h30. Durée du film : 1h45 Programme complet de la Fête de l’Europe : [www.interphaz.org/fete-de-leurope-2022](http://www.interphaz.org/fete-de-leurope-2022)

Projection proposée par la Interphaz dans le cadre de la Fête de l’Europe à Lille coordonnée par Interphaz – Europe Direct Lille Métropole. Cinéma L’Univers 16 rue Georges Danton, Lille Lille Lille-Moulins Nord

2022-05-12T20:00:00 2022-05-12T23:00:00

