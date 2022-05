GRATUIT / Atelier ludique “Un voyage à travers l’Europe” La Maison Humus Marcq-en-Barœul Catégories d’évènement: Marcq-en-Baroeul

Nord

GRATUIT / Atelier ludique “Un voyage à travers l’Europe” La Maison Humus, 11 mai 2022, Marcq-en-Barœul. GRATUIT / Atelier ludique “Un voyage à travers l’Europe”

La Maison Humus, le mercredi 11 mai à 14:00

Cet atelier ludique fait découvrir aux enfants les fondamentaux de l’Union européenne : le drapeau européen, l’euro, les pays, l’espace Schengen, le multilinguisme,… au travers de jeux, activités manuelles et dégustations d’un goûter européen. Renseignements : [aija@wetalkeurope.com](mailto:aija@wetalkeurope.com) / 06 66 95 22 94 Programme complet de la Fête de l’Europe : [www.interphaz.org/fete-de-leurope-2022](http://www.interphaz.org/fete-de-leurope-2022)

Sur inscription

Atelier ludique à destination des enfants proposé par la We Talk Europe dans le cadre de la Fête de l’Europe à Lille coordonnée par Interphaz – Europe Direct Lille Métropole. La Maison Humus 232 boulevard Clemenceau, Marcq-en-Baroeul Marcq-en-Barœul Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T14:00:00 2022-05-11T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Marcq-en-Baroeul, Nord Autres Lieu La Maison Humus Adresse 232 boulevard Clemenceau, Marcq-en-Baroeul Ville Marcq-en-Barœul lieuville La Maison Humus Marcq-en-Barœul Departement Nord

La Maison Humus Marcq-en-Barœul Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marcq-en-baroeul/

GRATUIT / Atelier ludique “Un voyage à travers l’Europe” La Maison Humus 2022-05-11 was last modified: by GRATUIT / Atelier ludique “Un voyage à travers l’Europe” La Maison Humus La Maison Humus 11 mai 2022 La Maison Humus Marcq-en-Barœul Marcq-en-Barœul

Marcq-en-Barœul Nord