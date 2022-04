GRATUIT / Atelier ludique “Un voyage à travers l’Europe” Centre de Culture et d’Animation Le Millénaire La Madeleine Catégories d’évènement: La Madeleine

Cet atelier ludique fait découvrir aux enfants les fondamentaux de l’Union européenne : le drapeau européen, l’euro, les pays, l’espace Schengen, le multilinguisme,… au travers de jeux, activités manuelles et dégustations d’un goûter européen. Renseignements : [aija@wetalkeurope.com](mailto:aija@wetalkeurope.com) / 06 66 95 22 94 Programme complet de la Fête de l’Europe : [www.interphaz.org/fete-de-leurope-2022](http://www.interphaz.org/fete-de-leurope-2022)

Atelier ludique à destination des enfants proposé par la We Talk Europe dans le cadre de la Fête de l’Europe à Lille coordonnée par Interphaz – Europe Direct Lille Métropole. Centre de Culture et d’Animation Le Millénaire 35 Rue Saint Joseph, La Madeleine La Madeleine Nord

