GRATUIT / Atelier cuisine mobilité Cuisine Commune de Chaud Bouillon Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

GRATUIT / Atelier cuisine mobilité Cuisine Commune de Chaud Bouillon, 16 mai 2022, Lille. GRATUIT / Atelier cuisine mobilité

Cuisine Commune de Chaud Bouillon, le lundi 16 mai à 09:30

Autour de la préparation d’un repas “saveurs du monde”, venez échanger avec des jeunes ayant réalisé un volontariat international et vous informer sur les dispositifs de mobilité proposés par la Mission Locale Lille Avenirs. Programme complet de la Fête de l’Europe : [www.interphaz.org/fete-de-leurope-2022](http://www.interphaz.org/fete-de-leurope-2022)

Sur inscription

Atelier de cuisine pour parler mobilité proposé par la Mission Locale Lille Avenirs dans le cadre de la Fête de l’Europe à Lille coordonnée par Interphaz – Europe Direct Lille Métropole. Cuisine Commune de Chaud Bouillon 70 passage de l’Internationale Lille Fives Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-16T09:30:00 2022-05-16T13:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Cuisine Commune de Chaud Bouillon Adresse 70 passage de l'Internationale Ville Lille lieuville Cuisine Commune de Chaud Bouillon Lille Departement Nord

Cuisine Commune de Chaud Bouillon Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

GRATUIT / Atelier cuisine mobilité Cuisine Commune de Chaud Bouillon 2022-05-16 was last modified: by GRATUIT / Atelier cuisine mobilité Cuisine Commune de Chaud Bouillon Cuisine Commune de Chaud Bouillon 16 mai 2022 Cuisine Commune de Chaud Bouillon Lille lille

Lille Nord