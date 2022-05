GRATUIT / Atelier cuisine – Allemagne Cuisine Commune de Chaud Bouillon Lille Catégories d’évènement: Lille

Vous avez envie de découvrir la pâtisserie allemande ? Participez à l’atelier animé par un chef allemand dans le cadre du projet “Oh My Good” ! “Oh My Good” est un projet visant à réunir les lycées hôteliers des villes partenaires de Lille autour du thème de la gastronomie. Renseignements : [[cuisinecommune@mairie-lille.fr](mailto:cuisinecommune@mairie-lille.fr)](mailto:cuisinecommune@mairie-lille.fr) / 06 09 11 63 64 Programme complet de la Fête de l’Europe : [www.interphaz.org/fete-de-leurope-2022](http://www.interphaz.org/fete-de-leurope-2022)

Sur inscription

Atelier de cuisine allemande proposé par la Ville de Lille et les Sens du Goût dans le cadre de la Fête de l’Europe à Lille coordonnée par Interphaz – Europe Direct Lille Métropole. Cuisine Commune de Chaud Bouillon 70 passage de l’Internationale Lille Fives Nord

