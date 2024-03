Gratiferia l’Octav Vic-en-Bigorre, samedi 30 mars 2024.

GRATIFERIA est un Marché Gratuit composé de toutes les affaires que chacun y porte. Viens donc y DEPOSER des objets (en bon état) qui ne te sont plus d’aucune utilité, des plants, des compétences … et/ou VIENS-TE SERVIR gratuitement !

Le surplus ira aux associations caritatives. On peut venir pour DONNER, et ne rien prendre, mais on peut aussi venir pour PRENDRE sans rien donner.

Il suffit de se dire qu’on aura certainement nous aussi quelque chose à trier pour la prochaine occasion !

Pas de troc, pas de valeur d’échange, du DON tout simplement.

Nombreuses animations seront proposées en plus dans le cadre du festival Art’Terre 2024, organisé par les élèves du Lycée Jean Monnet.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-03-30 18:00:00

l’Octav VIC-EN-BIGORRE

Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie mjcvic65@orange.fr

