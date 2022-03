Gratiféria Salle polyvalente, 2 avril 2022, Camoel.

Gratiféria

du samedi 2 avril au dimanche 3 avril à Salle polyvalente

Dans la journée du samedi, venez déposer des objets propres et en bon état dont vous n’avez plus l’usage. Le dimanche : venez choisir des objets gratuitement, sans excès (3 objets maximum), que vous ayez déposé quelque chose ou non. Ce qui n’aura pas été pris sera donné à une recyclerie. Les éléments acceptés : – Jouets propres, jeux complets, en état de marche – Vaisselle non ébréchée – Linge de maison (lavé, non tâché) – Layette, vêtements d’enfants (lavés, non tâchés) – Chaussures (en bon état) dans des boîtes – Matériel de bricolage, jardinage (en bon état) – Petit électro-ménager (en état de fonctionnement) – Bibelots-déco (propres et en bon état) – Consoles de jeux, écrans, disques, livres en bon état – Accastillage, matériel de pêche

Salle polyvalente Place de la mairie 56130 Camoel Camoel Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T09:30:00 2022-04-02T12:00:00;2022-04-02T14:00:00 2022-04-02T17:00:00;2022-04-03T10:00:00 2022-04-03T17:00:00