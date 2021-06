GRATIFERIA Saint-Pardoux-Soutiers, 19 juin 2021-19 juin 2021, Saint-Pardoux-Soutiers. GRATIFERIA 2021-06-19 – 2021-06-19

Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres Saint-Pardoux-Soutiers Dépôt des dons : le vendredi 18 juin de 17h à 19h et le samedi 19 juin de 10h à 16h30 au boulodrome de Saint Pardoux Soutiers.

Marché 100% gratuit.

Donnez tout ce que vous voulez ou rien, prenez ce dont vous avez besoin.

Animation avec la CIE TAPTAPO SAMBALEK.

Animation pour les enfants, espace multi-activités , restauration et buvette sur place.

dernière mise à jour : 2021-06-10 par

