Gratiféria Rue Désiré Saint-Maurice-la-Clouère, dimanche 1 décembre 2024.

Gratiféria Rue Désiré Saint-Maurice-la-Clouère Vienne

Espace de gratuité, troc réservé aux particuliers apportez ce dont vous n’avez plus besoin, ou rien, et repartez avec ce que vous utiliserez.

Les objets doivent être propres et en bon état.

Objets déco, vaisselle, petit mobilier, chaussures, puériculture, livres, jeux, jouets, graines, plants, boutures…

Aucun échange monétaire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-01 10:00:00

fin : 2024-12-01 16:00:00

Rue Désiré Gymnase

Saint-Maurice-la-Clouère 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@millebulles-csc86.org

