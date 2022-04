GRATIFERIA Ronchamp, 30 avril 2022, Ronchamp.

Gratiferia organisée par SMICTOM de la Zone Sous-Vosgienne en partenariat avec la Communauté de Communes Rahin et Chérimont, l’Association Chantiers Environnement et La Filature de Ronchamp.

Le principe est simple : c’est une brocante 100 % gratuite.

Les particuliers qui souhaitent donner des objets propres et en bon état s’inscrivent auprès du SMICTOM et viennent les déposer à la Filature de Ronchamp entre 9h00 et 12h00.

Ces objets seront mis gratuitement à disposition du public l’après-midi, de 13h30 à 16h00. Il ne s’agit donc pas de troc, puisqu’il n’y a pas forcément de réciprocité.

Tous les objets sont acceptés sauf les objets volumineux et les produits chimiques. Les objets qui n’auront pas trouvé preneur seront récupérés par l’ACE

Cette manifestation a pour objectif de redonner vie à des objets qui nous encombrent et de faire ainsi la promotion de la réutilisation. Ce sont autant d’objets qui ne finiront pas leur vie en déchèterie.

Petit plus, l’association d’insertion ACE présentera des objets customisés et La Pive sera présente à cette journée.

Renseignement et inscription pour dépôt des objets : Angélique SIMART

03 84 54 33 14 – asimart.smictom-zvsv@orange.fr

