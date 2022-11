Gratiferia Rognes Rognes Catégories d’évènement: 13840

Rognes

Gratiferia Rognes, 20 novembre 2022, Rognes. Gratiferia

1 avenue de Verdun M.J.C Rognes 13840 Office Municipal de Tourisme de Rognes Provence Tourisme / Office Municipal de Tourisme de RognesProvence Tourisme / Office Municipal de Tourisme de RognesM.J.C 1 avenue de Verdun

2022-11-20 09:30:00 – 2022-11-20 17:00:00

M.J.C 1 avenue de Verdun

Rognes

13840 Rognes Souhaitant promouvoir l’entraide, le partage et la solidarité à Rognes, nous vous invitons à participer à la 3ème GRATIFERIA de Rognes.

Dépôts possibles de 8h30 à 11h.



Qu’est-ce qu’une GRATIFERIA ? Un marché gratuit entre particuliers.



Tout objet propre et en bon état peut être donné, sauf les encombrants et les manuels scolaires. En cas d’objet volumineux, nous mettrons à votre disposition un tableau pour afficher photos, descriptif et vos coordonnées.

Chacun est libre de prendre ce qu’il lui plait ou ce dont il a besoin, même s’il n’a rien donné.

Il paraît que « Faire du tri autour de soi est aussi un moyen de se sentir bien dans sa tête. »

Alors, à vos placards et penderies ! Merci de relayer l’information sans modération. Manifestation 100% gratuite et responsable

Amenez ce que vous voulez, repartez avec ce qui vous plaît ! lesrelayantsrognes@gmail.com M.J.C 1 avenue de Verdun Rognes

dernière mise à jour : 2022-11-10 par Office Municipal de Tourisme de Rognes Provence Tourisme / Office Municipal de Tourisme de Rognes

Détails Catégories d’évènement: 13840, Rognes Autres Lieu Rognes Adresse Rognes 13840 Office Municipal de Tourisme de Rognes Provence Tourisme / Office Municipal de Tourisme de RognesProvence Tourisme / Office Municipal de Tourisme de RognesM.J.C 1 avenue de Verdun Ville Rognes lieuville M.J.C 1 avenue de Verdun Rognes Departement 13840

Rognes Rognes 13840 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rognes/

Gratiferia Rognes 2022-11-20 was last modified: by Gratiferia Rognes Rognes 20 novembre 2022 1 avenue de Verdun M.J.C Rognes 13840 Office Municipal de Tourisme de Rognes 13840 Rognes

Rognes 13840