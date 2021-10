Naintré Salle des fêtes Robert Sauvion Naintré, Vienne Gratiféria réduction des déchets Salle des fêtes Robert Sauvion Naintré Catégories d’évènement: Naintré

Gratiféria réduction des déchets

Salle des fêtes Robert Sauvion, 20 novembre 2021, Naintré.

du samedi 20 novembre au dimanche 21 novembre à Salle des fêtes Robert Sauvion

Des bacs de collecte seront installés dans les déchetteries pour que les usagers déposent des objets encore en bon état et ils seront ensuite mis à disposition gratuitement lors de la gratiféria. organisée par la CAGC Salle des fêtes Robert Sauvion Naintré Naintré Vienne

2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T18:00:00;2021-11-21T09:00:00 2021-11-21T13:00:00

