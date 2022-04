GRATIFERIA LE PIOT BAZAR Saint-Maurice-sous-les-Côtes Saint-Maurice-sous-les-Côtes Catégories d’évènement: Meuse

Saint-Maurice-sous-les-Côtes

GRATIFERIA LE PIOT BAZAR Saint-Maurice-sous-les-Côtes, 8 mai 2022, Saint-Maurice-sous-les-Côtes. GRATIFERIA LE PIOT BAZAR Saint-Maurice-sous-les-Côtes

2022-05-08 14:00:00 – 2022-12-18 18:00:00

Saint-Maurice-sous-les-Côtes Meuse Saint-Maurice-sous-les-Côtes Vous pouvez donner ! Vous pouvez prendre !

Distribution gratuite ; venez chiner ; venez passer un moment convivial avec l’équipe Dépôts chaque dimanche (hors meubles, livres, vêtements) ou sur RDV : tel à Samuel 06 37 96 74 91 ; Nadine 06 81 08 30 34 ; Joëlle 06 81 67 20 60 participe.present55@gmail.com +33 6 81 67 20 60 Saint-Maurice-sous-les-Côtes

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Saint-Maurice-sous-les-Côtes Autres Lieu Saint-Maurice-sous-les-Côtes Adresse Ville Saint-Maurice-sous-les-Côtes lieuville Saint-Maurice-sous-les-Côtes Departement Meuse

Saint-Maurice-sous-les-Côtes Saint-Maurice-sous-les-Côtes Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-maurice-sous-les-cotes/

GRATIFERIA LE PIOT BAZAR Saint-Maurice-sous-les-Côtes 2022-05-08 was last modified: by GRATIFERIA LE PIOT BAZAR Saint-Maurice-sous-les-Côtes Saint-Maurice-sous-les-Côtes 8 mai 2022 Meuse Saint-Maurice-sous-les-Côtes

Saint-Maurice-sous-les-Côtes Meuse