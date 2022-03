GRATIFÉRIA Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

GRATIFÉRIA Le Mans, 25 juin 2022, Le Mans. GRATIFÉRIA Maison de quartier Georges Moustaki 211 Rue des Maillets Le Mans

2022-06-25 14:00:00 – 2022-06-25 17:00:00 Maison de quartier Georges Moustaki 211 Rue des Maillets

Le Mans Sarthe Vous voulez participer au projet ? si vous avez des vêtements qui ne vont plus à vos enfants, ?????????? ?????? ??é?????????? à ???? ???????????? ???? ???????????????? ??. ???????????????? ??è?? ???? ???? ????????. ???????? ???????????? ?????????????? ???????? ?????? ?????????? ???? ???? ?????????????? ??????????’à ??????????. Et pas de doute, ils feront le plaisir d’autres enfants. Pour des raisons d’hygiène, nous ne prenons ni chaussures, ni sous-vêtements (sauf s’ils sont neufs). La gratiféria aura lieu le 25 juin. bonjour@lekiosque-evs.fr +33 9 81 41 49 32 https://www.mjcprevert.com/ Vous voulez participer au projet ? si vous avez des vêtements qui ne vont plus à vos enfants, ?????????? ?????? ??é?????????? à ???? ???????????? ???? ???????????????? ??. ???????????????? ??è?? ???? ???? ????????. ???????? ???????????? ?????????????? ???????? ?????? ?????????? ???? ???? ?????????????? ??????????’à ??????????. Et pas de doute, ils feront le plaisir d’autres enfants. Pour des raisons d’hygiène, nous ne prenons ni chaussures, ni sous-vêtements (sauf s’ils sont neufs). La gratiféria aura lieu le 25 juin. Maison de quartier Georges Moustaki 211 Rue des Maillets Le Mans

