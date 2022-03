Gratiferia Lambesc, 14 mai 2022, Lambesc.

Gratiferia avenue de Verdun Salle Georges Brassens Lambesc

2022-05-14 09:30:00 09:30:00 – 2022-05-14 17:00:00 17:00:00 avenue de Verdun Salle Georges Brassens

Lambesc Bouches-du-Rhône

Comme chaque année, venez participer nombreux à notre Gratiferia, ou marché gratuit (” marché non commercial ” où on peut apporter et donner des objets en ” bon état “, mais aussi en prendre d’autres librement). Il ne s’agit donc pas de troc, puisqu’il n’y a pas forcément de réciprocité !

La Maison de la Jeunesse et de la Culture vous convie à sa traditionnelle Gratifiera, vous échanger ou donner les objets dont vous ne vous servez plus !

lamjcdelambesc@gmail.com +33 4 42 92 77 65 https://mjclambesc.com/

