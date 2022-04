Gratiferia La Celle-Dunoise, 24 avril 2022, La Celle-Dunoise.

Gratiferia La Celle-Dunoise

2022-04-24 – 2022-04-24

Creuse La Celle-Dunoise

Base de loisirs, dépôt des objets dès 9h, de 10h à 18h.

Une gratiféria n’est pas vraiment une invitation au troc car il n’y a pas d’échange obligé, ni une déchetterie, car les objets à donner sont en bon état. Ils sont donnés, mais anonymement et s’il ne trouvent pas preneurs, peuvent être remportés ou laissés sur place car Recyclabulle s’en charge ensuite.

Plusieurs associations se sont regroupées pour cette journée conviviale ; certes « Et au milieu coule la Creuse » en est à l’initiative, mais « l’Association celloise d’entr’aide » ainsi que le « Comité des fêtes » pour la Celle Dunoise, mais aussi Evolis23 et Recyclabulle sont partenaires actifs.

Même des gâteaux et des sirops peuvent être apportés et seront dégustés par tous ceux qui le souhaitent, gratuitement, dans le respect des mesures sanitaires.

Chaque participant peut apporter un, plusieurs ou pourquoi pas, beaucoup d’objets, mais il peut aussi bien venir les mains vides… Quels peuvent être ces objets : de tout : des livres, des vêtements, de la vaisselle, des jouets et des jeux, des plantes, de la maroquinerie… mais pas de ratons laveurs. Si des objets sont lourds ou encombrants ne les apportez pas mais annoncez-les et décrivez-les sur le panneau d’affichage prévu à cet effet, avec bien sûr, des coordonnées pour vous joindre.

La Celle-Dunoise

