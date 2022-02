Gratiféria : foire gratuite Salle des fêtes 56760 Penestin Penestin Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

le dimanche 3 avril

Un marché où tout est gratuit ! Durant la matinée, vous pouvez apporter tout ce dont vous souhaitez en bon état puis l’après-midi, il est possible de chiner pour repartir avec ce qui vous fait plaisir !

