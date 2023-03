Gratiféria de Coulon, 10 septembre 2022, Coulon .

Gratiféria de Coulon

DIVERS LIEUX Coulon 79510

2022-09-10 – 2022-09-10

Coulon

79510

.

Qu’est-ce qu’une « Gratiféria » ?

Une gratiféria est une brocante, totalement gratuite !

Ce n’est pas du troc. Vous pouvez venir sans rien d’autre qu’un sourire et votre bonne humeur.

C’est une brocante dans laquelle on peut donner des objets, récupérer et donner une nouvelle vie aux objets. Si vous avez des objets dont vous n’avez plus l’utilité, comme des accessoires, des ustensiles de cuisine, des livres ou bien même des vêtements, il vous suffit simplement de les déposer à la gratiféria.

LIEUX :

10/09 Stade de Coulon

08/10 Salle Polyvalente Magné

12/11 CSC du Marais à Coulon

10/12 Salle Polyvalente Magné

07/01 CSC du Marais à Coulon

11/02 Salle Polyvalente Magné

11/03 CSC du Marais à Coulon

08/04 Salle Polyvalente Magné

13/05 CSC du Marais à Coulon

10/06 Salle Polyvalente Magné

Qu’est-ce qu’une « Gratiféria » ?

Une gratiféria est une brocante, totalement gratuite !

Ce n’est pas du troc. Vous pouvez venir sans rien d’autre qu’un sourire et votre bonne humeur.

C’est une brocante dans laquelle on peut donner des objets, récupérer et donner une nouvelle vie aux objets. Si vous avez des objets dont vous n’avez plus l’utilité, comme des accessoires, des ustensiles de cuisine, des livres ou bien même des vêtements, il vous suffit simplement de les déposer à la gratiféria.

LIEUX :

10/09 Stade de Coulon

08/10 Salle Polyvalente Magné

12/11 CSC du Marais à Coulon

10/12 Salle Polyvalente Magné

07/01 CSC du Marais à Coulon

11/02 Salle Polyvalente Magné

11/03 CSC du Marais à Coulon

08/04 Salle Polyvalente Magné

13/05 CSC du Marais à Coulon

10/06 Salle Polyvalente Magné

+33 5 49 35 99 90

pixabay

Coulon

dernière mise à jour : 2022-12-31 par