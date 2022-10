GRATIFÉRIA D’AUTOMNE Les Matelles Les Matelles Catégories d’évènement: Hrault

Hrault Prenez ce dont vous avez besoin, donnez ce que vous voulez, ou les deux (ou rien) !

Retrouvez-nous à la gratiféria d’automne organisée par l’association Trait d’Union.

Les objets donnés devront être en bon état ou ré-employables.

Jouets, Livres-CD-DVD, vaisselle, électroménager (petit), bibelots.

Seuls les objets pouvant être transportés à la main seront acceptés.

Tableau d’échange de service : offre ou recherche, objets en tout

genre. Tout est gratuit. Renseignements au 0624787367

