2022-03-27 09:00:00 – 2022-03-27 12:00:00

Crémieu Isère Crémieu Les exposants étalent leurs objets afin de les donner. Amenez ce que vous voulez, ou rien. Et repartez avec ce qui vous plait !

Sur réservation pour les exposants auprès du service animation de la mairie de Crémieu. evenementiel@mairie-cremieu.com +33 4 37 05 03 65 http://www.ville-cremieu.fr/ Crémieu

