Clairac Lot-et-Garonne Clairac La Gratiferia est un acte de don. Pas de troc, pas d’échange. Juste donner, sans condition.

Avec une seule certitude, celle de faire plaisir à quelqu’un.

Venez avec ce que vous avez envie de donner… ou même rien, et repartez avec ce dont vous avez besoin. Ici tout est 100% gratuit !

Donnez, Prenez !

La Gratiféria n’est pas un vide grenier car il n’y a rien à acheter.

