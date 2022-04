GRATIFERIA Champdeniers Champdeniers Catégories d’évènement: 79220

Champdeniers

GRATIFERIA Champdeniers, 11 juin 2022, Champdeniers. GRATIFERIA Champdeniers

2022-06-11 – 2022-06-11

Champdeniers 79220 Champdeniers Le samedi matin 11 juin, le groupe organise une gratiferia accompagnée d’un repair café ( rendez-vous sous le porche à coté du Bœuf couronné). La gratiferia est une foire gratuite et un temps de partage convivial ou chacun peut faire don d’un objet en bon état dont il n’a plus besoin, ou prendre des objets dont il aura l’usage. Le repair café est lui, un lieu ou des réparateurs bénévoles vous accueillent pour vous aider à effectuer des réparations sur des petits objets, petits électroménagers ou encore des vêtements à résoudre. Le samedi matin 11 juin, le groupe organise une gratiferia accompagnée d’un repair café ( rendez-vous sous le porche à coté du Bœuf couronné). La gratiferia est une foire gratuite et un temps de partage convivial ou chacun peut faire don d’un objet en bon état dont il n’a plus besoin, ou prendre des objets dont il aura l’usage. Le repair café est lui, un lieu ou des réparateurs bénévoles vous accueillent pour vous aider à effectuer des réparations sur des petits objets, petits électroménagers ou encore des vêtements à résoudre. +33 5 49 25 62 27 Le samedi matin 11 juin, le groupe organise une gratiferia accompagnée d’un repair café ( rendez-vous sous le porche à coté du Bœuf couronné). La gratiferia est une foire gratuite et un temps de partage convivial ou chacun peut faire don d’un objet en bon état dont il n’a plus besoin, ou prendre des objets dont il aura l’usage. Le repair café est lui, un lieu ou des réparateurs bénévoles vous accueillent pour vous aider à effectuer des réparations sur des petits objets, petits électroménagers ou encore des vêtements à résoudre. Champdeniers

dernière mise à jour : 2022-03-04 par CC Val de Gâtine

Détails Catégories d’évènement: 79220, Champdeniers Autres Lieu Champdeniers Adresse Ville Champdeniers lieuville Champdeniers Departement 79220

Champdeniers Champdeniers 79220 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champdeniers/

GRATIFERIA Champdeniers 2022-06-11 was last modified: by GRATIFERIA Champdeniers Champdeniers 11 juin 2022 79220 Champdeniers

Champdeniers 79220