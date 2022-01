GRATIFÉRIA – CENTRE SOCIOCULTUREL ENJEU Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance

GRATIFÉRIA – CENTRE SOCIOCULTUREL ENJEU Brissac Loire Aubance, 27 février 2022, Brissac Loire Aubance. GRATIFÉRIA – CENTRE SOCIOCULTUREL ENJEU Salle du Mont Rude 3 Rue du Mont Rude Brissac Loire Aubance

2022-02-27 14:00:00 – 2022-02-27 18:00:00 Salle du Mont Rude 3 Rue du Mont Rude

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire Des nombreuses animations vous seront proposées :

– Ateliers créatifs récup’

– Expo – rencontres

– Animations

– Atelier vélos

– Zone de gratuité*… Buvette à prix libre.

