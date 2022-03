Gratiferia / Brocante gratuite Saint-Maurice-lès-Châteauneuf, 26 juin 2022, Saint-Maurice-lès-Châteauneuf.

Gratiferia / Brocante gratuite Saint-Maurice-lès-Châteauneuf

2022-06-26 – 2022-06-26

Saint-Maurice-lès-Châteauneuf Saône-et-Loire

Une gratiferia, qu’est-ce que c’est ?

Ce concept de marché gratuit, initié, en Argentine, est aujourd’hui présent dans le monde entier : pas de troc, pas de conditions et pas d’argent. On donne et on prend gratuitement. Tout le monde peut venir poser ou prendre des objets et leur donner une seconde vie.

Une gratiferia, pourquoi et pour qui ?

Vos placards débordent de vêtements que vous ne mettez plus ? De vaisselle que vous n’utilisez pas ? De livres ? De décorations qui ne vous conviennent plus ?

Venez participer à notre Gratiferia ! Déposez ce que vous voulez donner, prenez ce que vous voulez et gardez votre argent dans votre poche ! C’est comme une brocante, mais tout est GRATUIT ! Pour tout public, pas d’inscription pour les participants, même les plus jeunes trouvent leur bonheur.

Une gratiferia, comment ça fonctionne ?

Le dépôt des objets à donner se fera de 8h à 10h devant l’église. Ces objets doivent être en bon état : vêtements, livres, chaussures, CD, DVD, matériel sportif, de jardin (non motorisé), sacs (à dos, à main, de voyage), jeux, jouets, peluches, puériculture, petits appareils électroménagers (grille-pain, four micro-ondes), vaisselle, etc.

La Gratiferia n’accepte pas les meubles, et encombrants (frigo, lave- vaisselle, etc.), mais vous pouvez afficher une photo avec vos coordonnées.

Les organisateurs se réservent le droit de refuser des objets qui ne répondraient pas aux critères fixés.

Ouverture au public de 10h à 17h

En fin de journée, les objets qui n’auraient pas trouvé preneur peuvent

être récupérés par leur propriétaire ou par une association caritative.

DONNEZ CE QUE VOUS AIMERIEZ RECEVOIR ! ;)

Une gratiferia, qu’est-ce que c’est ?

Ce concept de marché gratuit, initié, en Argentine, est aujourd’hui présent dans le monde entier : pas de troc, pas de conditions et pas d’argent. On donne et on prend gratuitement. Tout le monde peut venir poser ou prendre des objets et leur donner une seconde vie.

Une gratiferia, pourquoi et pour qui ?

Vos placards débordent de vêtements que vous ne mettez plus ? De vaisselle que vous n’utilisez pas ? De livres ? De décorations qui ne vous conviennent plus ?

Venez participer à notre Gratiferia ! Déposez ce que vous voulez donner, prenez ce que vous voulez et gardez votre argent dans votre poche ! C’est comme une brocante, mais tout est GRATUIT ! Pour tout public, pas d’inscription pour les participants, même les plus jeunes trouvent leur bonheur.

Une gratiferia, comment ça fonctionne ?

Le dépôt des objets à donner se fera de 8h à 10h devant l’église. Ces objets doivent être en bon état : vêtements, livres, chaussures, CD, DVD, matériel sportif, de jardin (non motorisé), sacs (à dos, à main, de voyage), jeux, jouets, peluches, puériculture, petits appareils électroménagers (grille-pain, four micro-ondes), vaisselle, etc.

La Gratiferia n’accepte pas les meubles, et encombrants (frigo, lave- vaisselle, etc.), mais vous pouvez afficher une photo avec vos coordonnées.

Les organisateurs se réservent le droit de refuser des objets qui ne répondraient pas aux critères fixés.

Ouverture au public de 10h à 17h

En fin de journée, les objets qui n’auraient pas trouvé preneur peuvent

être récupérés par leur propriétaire ou par une association caritative.

DONNEZ CE QUE VOUS AIMERIEZ RECEVOIR ! ;)

Saint-Maurice-lès-Châteauneuf

dernière mise à jour : 2022-03-09 par