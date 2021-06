Gratiferia / Brocante gratuite Saint-Maurice-lès-Châteauneuf, 27 juin 2021-27 juin 2021, Saint-Maurice-lès-Châteauneuf.

Gratiferia / Brocante gratuite 2021-06-27 – 2021-06-27

Saint-Maurice-lès-Châteauneuf 71740

EUR Depuis plusieurs années, La Marmite développe des actions à destination de la population du sud Brionnais. Si la crise sanitaire a mis un point d’arrêt à ses activités pendant quelques mois, elle a encouragé un groupe de bénévoles à réfléchir à de nouvelles formes d’actions. En particulier celles qui pouvaient faire écho aux besoins apparus pendant les confinements et correspondant aux valeurs chères à

l’association : entraide, solidarité, convivialité.

Parmi celles-ci la création du Faitout : un système d’échange local (SEL), il n’y en a pas dans cette partie du territoire.

Le principe est simple : il s’agit de mettre en relation des personnes qui proposent leur savoir-faire ou au contraire expriment un besoin particulier.

Par exemple, Paul dépanne Paulette dont l’ordinateur est bloqué, Paulette fait des confitures pour Pauline qui elle garde le chat de Paul-Marie. Tout ceci sans échanges d’argent mais piloté au travers d’un site internet et avec l’aide au besoin des bénévoles de l’association pour les personnes non connectées.

Pour lancer et faire connaître ce nouveau-né La marmite organise une Gratiféria autour de l’église de Saint Maurice lès Chateauneuf le 27 juin prochain à partir de 9h00.

Dans une Gratiféria tout est gratuit, vous apportez des objets propres et en bon état dont vous n’avez plus l’usage et vous repartez avec ce qui vous fait plaisir apporté par une autre personne.

Ce jour là sur place, vous pourrez aussi rencontrer des bénévoles de La Marmite qui vous expliqueront comment fonctionne le Faitout et les actions envisagées.

lamarmite.plouf@gmail.com http://lamarmite-asso.fr/

Depuis plusieurs années, La Marmite développe des actions à destination de la population du sud Brionnais. Si la crise sanitaire a mis un point d’arrêt à ses activités pendant quelques mois, elle a encouragé un groupe de bénévoles à réfléchir à de nouvelles formes d’actions. En particulier celles qui pouvaient faire écho aux besoins apparus pendant les confinements et correspondant aux valeurs chères à

l’association : entraide, solidarité, convivialité.

Parmi celles-ci la création du Faitout : un système d’échange local (SEL), il n’y en a pas dans cette partie du territoire.

Le principe est simple : il s’agit de mettre en relation des personnes qui proposent leur savoir-faire ou au contraire expriment un besoin particulier.

Par exemple, Paul dépanne Paulette dont l’ordinateur est bloqué, Paulette fait des confitures pour Pauline qui elle garde le chat de Paul-Marie. Tout ceci sans échanges d’argent mais piloté au travers d’un site internet et avec l’aide au besoin des bénévoles de l’association pour les personnes non connectées.

Pour lancer et faire connaître ce nouveau-né La marmite organise une Gratiféria autour de l’église de Saint Maurice lès Chateauneuf le 27 juin prochain à partir de 9h00.

Dans une Gratiféria tout est gratuit, vous apportez des objets propres et en bon état dont vous n’avez plus l’usage et vous repartez avec ce qui vous fait plaisir apporté par une autre personne.

Ce jour là sur place, vous pourrez aussi rencontrer des bénévoles de La Marmite qui vous expliqueront comment fonctionne le Faitout et les actions envisagées.