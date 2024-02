Gratiferia CIAM Centre International des Arts en Mouvement Aix-en-Provence, dimanche 7 avril 2024.

Gratiferia CIAM Centre International des Arts en Mouvement Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Avec la fin de l’hiver et le début du printemps, c’est le moment de faire le tri ! Donnez les objets dont vous n’avez plus l’usage, et repartez avec ce dont vous avez besoin.

Je dépose :

Des vêtements enfants (à partir de 3 ans) & ados propres et en bon état.

Des jouets en bon état

Des jeux d’extérieur en bon état

Des jeux de société complets et en bon état

Du petit matériel de jardinage (doit tenir dans un sac cabas)

Des boutures de plantes et des graines !



Je récupère quoi ?

Idéalement pas tout. Essayez de vous poser la question est-ce que j’en ai vraiment besoin ? Est-ce que je vais l’utiliser ? L’idée c’est d’en laisser pour tout le monde, tout en repartant avec quelque chose d’indispensable qui ne l’est plus pour quelqu’un d’autre.



A noter les objets déposés pour la gratifiera seront installés au fur et à mesure de la journée du 7 avril, pour permettre à un chacun d’en profiter.



Vous souhaitez donner des objets ?

Vous pouvez dès à présent déposer vos objets à l’accueil du Centre International des Arts en Mouvement CIAM de 10h à 17h30 du lundi au vendredi !

Si vous avez un doute sur les objets que vous souhaitez donner, contactez l’accueil pour confirmer que vos objets rentrent dans ceux collectés.

Fin de la collecte vendredi 29 mars 17h (pas de collecte le jour de la gratiferia). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:30:00

fin : 2024-04-07 18:30:00

CIAM Centre International des Arts en Mouvement 4181 Route De Galice

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Gratiferia Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-02-21 par Office de Tourisme d’Aix en Provence