GRATIFERIA

La ville organise son traditionnel vide-grenier ouvert à tous où tout est gratuit ! L'objectif ? Désengorger nos armoires, greniers et autres caves de tout le superflu pour en faire bénéficier ceux qui en ont besoin ou tout simplement l'utilité. Une autre façon de lutter contre le gaspillage ! Dépôt de vos objets UNIQUEMENT le vendredi 19 novembre de 14h à 16h30 et le samedi 20 novembre de 9h30 à 12h à la Salle des Fêtes de l'Hôtel de Ville. PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

