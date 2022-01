Gratia Lacrimarum – Clémentine Lacrimarum Théâtre de l’Oiseau Mouche Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Gratia Lacrimarum – Clémentine Lacrimarum Théâtre de l’Oiseau Mouche, 10 mars 2022, Roubaix. Gratia Lacrimarum – Clémentine Lacrimarum

Théâtre de l’Oiseau Mouche, le jeudi 10 mars à 19:00

Quelles sont nos capacités à modeler nos émotions et à les adapter en fonction de notre environnement social ? Quelle part de pudeur et d’intimité conservons-nous à travers nos larmes ? Que transmettent ces larmes à l’autre en face de nous ? Si les larmes restent mystérieuses dans leurs origines profondes et leur faculté à nous relier elles ont un pouvoir dans notre monde moderne, comme un rempart possible face à une société utilitariste qui quantifierait tout sans laisser de place à l’indicible.

10€ / 8€ / 5€

Ce projet évoque le don des larmes — Gratia Lacrimarum en latin — et explore l’imaginaire des larmes en tant que débordements d’un monde intérieur. Théâtre de l’Oiseau Mouche 28 avenue des Nations Unies Roubaix Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T19:00:00 2022-03-10T19:45:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Théâtre de l'Oiseau Mouche Adresse 28 avenue des Nations Unies Roubaix Ville Roubaix lieuville Théâtre de l'Oiseau Mouche Roubaix Departement Nord

Théâtre de l'Oiseau Mouche Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Gratia Lacrimarum – Clémentine Lacrimarum Théâtre de l’Oiseau Mouche 2022-03-10 was last modified: by Gratia Lacrimarum – Clémentine Lacrimarum Théâtre de l’Oiseau Mouche Théâtre de l'Oiseau Mouche 10 mars 2022 roubaix Théâtre de l'Oiseau-Mouche Roubaix

Roubaix Nord