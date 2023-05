Concert de « Yannis Constans Sicilian Quartet » à la Ferme du Temple Ferme du Temple Catégories d’évènement: Grateloup-Saint-Gayrand

Concert de « Yannis Constans Sicilian Quartet » à la Ferme du Temple Ferme du Temple, 2 juillet 2023, Grateloup-Saint-Gayrand. ArtgriCulture CultivActeur reçoit « Yannis Constans Sicilian Quartet ». Quartet de jazz manouche aux influences siciliennes..

Ferme du Temple Lieu-dit Les Maurannes

Grateloup-Saint-Gayrand 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



ArtgriCulture CultivActeur welcomes « Yannis Constans Sicilian Quartet ». Gypsy jazz quartet with Sicilian influences. ArtgriCulture CultivActeur da la bienvenida a « Yannis Constans Sicilian Quartet ». Cuarteto de jazz gitano con influencias sicilianas. ArtgriCulture CultivActeur empfängt « Yannis Constans Sicilian Quartet ». Gypsy-Jazz-Quartett mit sizilianischen Einflüssen.

