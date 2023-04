Stage de Chants Polyphoniques du Monde Ferme du Temple, 11 juin 2023, Grateloup-Saint-Gayrand.

ArtgriCulture-CultivActeur organise des stages de Chants Polyphoniques du Monde sur 10 dimanches avec restitution chantée en public pour le dernier stage..

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 . .

Ferme du Temple Les Maurannes

Grateloup-Saint-Gayrand 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



ArtgriCulture-CultivActeur organizes workshops of Polyphonic Songs of the World on 10 Sundays with restitution sung in public for the last workshop.

ArtgriCulture-CultivActeur organiza talleres de Canto Polifónico Mundial durante 10 domingos, con una actuación pública para el último taller.

ArtgriCulture-CultivActeur organisiert an 10 Sonntagen Workshops für polyphone Gesänge aus aller Welt, wobei der letzte Workshop öffentlich gesungen wird.

Mise à jour le 2022-11-01 par OT Val de Garonne