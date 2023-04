L’Atelier du Mouvement Ferme du Temple, 29 avril 2023, Grateloup-Saint-Gayrand.

Animé par Aude Beaurepaire. Chaque atelier est une proposition expérimentale dans laquelle fusionnent plusieurs pratiques libres et somatiques, afin de retrouver des sensations et des émotions grâce au mouvement..

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 16:00:00. .

Ferme du Temple Les Maurannes

Grateloup-Saint-Gayrand 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Animated by Aude Beaurepaire. Each workshop is an experimental proposal in which several free and somatic practices merge, in order to find sensations and emotions through movement.

Dirigido por Aude Beaurepaire. Cada taller es una propuesta experimental en la que se fusionan varias prácticas libres y somáticas, para encontrar sensaciones y emociones a través del movimiento.

Geleitet von Aude Beaurepaire. Jeder Workshop ist ein experimenteller Vorschlag, in dem mehrere freie und somatische Praktiken miteinander verschmelzen, um durch Bewegung Empfindungen und Emotionen wiederzugewinnen.

Mise à jour le 2022-11-01 par OT Val de Garonne