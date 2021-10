La Convention Citoyenne pour le Climat fait étape à Grasse Tiers-Lieu Sainte Marthe, 15 octobre 2021 09:00, Grasse.

15 – 17 octobre Sur place Entrée libre https://www.facebook.com/events/1003649260468959/

La Convention Citoyenne pour le Climat sera présente à Grasse, au Tiers-Lieu Sainte Marthe, pour réfléchir et agir en faveur d’une transition écologique locale.

La Convention Citoyenne pour le Climat organise La Tournée des Tiers-Lieux pour expliquer et faire prospérer les 149 propositions retenues et, ainsi, prolonger les aspirations démocratiques qu’elle a suscitées.

Portée par 150 citoyens tirés au sort, la Convention Citoyenne pour le Climat souhaite rencontrer les acteurs locaux de la transition écologique pour partager avec les territoires des objectifs à atteindre et des agendas communs.

La Tournée des Tiers-Lieux, c’est une vingtaine d’étapes en France, à la rencontre de celles et ceux qui anticipent le monde de demain et font bouger les lignes. Elle invite les citoyen·ne·s à réfléchir ensemble aux solutions concrètes pour un développement durable plus local et surtout pour passer à l’action.

Pour cette 5ème étape au Tiers-Lieu Sainte Marthe les participants sont invités à « penser et agir la complexité » pour mieux comprendre notre place dans la richesse du vivant.

Le vendredi 15 octobre à 10h, Loïc Dombreval, Député des Alpes-Maritimes, ouvrira l’évènement avec une visite et une prise de parole. S’en suivra l’inauguration officielle de l’étape de La Tournée des Tiers-Lieux à 18h par, Jérôme Viaud, Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse. L’occasion de mettre en lumière 10 années de politique publique volontariste de soutien au développement de l’ESS et de l’innovation sociale.

Au programme, du vendredi 15 octobre 9h au dimanche 17 octobre 14h, trois jours pour échanger avec les citoyen·ne·s de la Convention pour le Climat, rencontrer des acteurs locaux, participer à des ateliers autour de la transition écologique ainsi qu’à des tables rondes et des conférences inversées avec des chercheurs et des acteurs engagés. D’autres moments festifs et culturels seront au rendez-vous.

L’évènement, en accès libre, est ouvert à toutes et tous, y compris au jeune public, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Tiers-Lieu Sainte Marthe 21 Avenue Chiris 06130 Grasse Alpes-Maritimes

vendredi 15 octobre – 09h00 à 21h30

samedi 16 octobre – 09h00 à 21h30

dimanche 17 octobre – 09h00 à 21h30