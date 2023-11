Dom La Nena THEATRE DE GRASSE, 22 mars 2024, GRASSE.

Dom La Nena THEATRE DE GRASSE. Un spectacle à la date du 2024-03-22 à 20:00 (2023-12-15 au ). Tarif : 30.2 à 30.2 euros.

VILLE DE ROSNY SOUS BOIS (3-01008 et 1-009005) PRESENTE : Dom La Nena Et son quatuor à cordes Tout public Durée : 1h30 Dom La Nena est une chanteuse, violoncelliste, auteur-compositeur et productrice brésilienne basée à Paris. Ayant accompagné des artistes tels que Jane Birkin, Jeanne Moreau, Étienne Daho, le travail solo de Dom a attiré des comparaisons aussi disparates qu’un jeune « Brian Wilson » (Wall Street Journal) et « une Joanna Newsom bossa » (Time Out New York). Dom chante en portugais, espagnol, français et anglais. Ses paroles touchent à des sentiments de nostalgie, de mélancolie et à une enfance passée à vivre au Brésil, en Argentine et en France. Après l’excellent Tempo en 2021, Dom La Nena est de retour avec un nouvel et quatrième album solo intitulé « Léon », d’après le doux surnom de son violoncelle. Un écrin instrumental, intime, hanté et transcendantal. Une déclaration d’amour à son complice de toujours, un retour aux sources d’une grande sensibilité. Accessible aux personnes à mobilité réduite Restauration les soirs de spectacle à partir de 19h Accès depuis Paris : * en voiture > PAR PORTE DE BAGNOLET Autoroute A3 direction Lille Autoroute A86 direction Rosny Centre > PAR PORTE DE BERCY Autoroute A4 direction Metz Autoroute A86 direction Rosny-sous-Bois *en transport en commun > PAR LE R.E.R (RATP) • R.E.R. E Direction Tournan Station Rosny-sous-Bois • R.E.R. A Direction Chessy Marne La Vallée : Station Val de Fontenay RER E direction Paris : Magenta et Haussman / St Lazare : Station Rosny-sous-Bois Dom La Nena

Votre billet est ici

THEATRE DE GRASSE GRASSE 2, Avenue Maximin Isnard 6130

30.2

EUR30.2.

Votre billet est ici